МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Движение транспорта ограничено на федеральной трассе "Байкал" в Кабанском районе Бурятии из-за ДТП с участием большегруза, пропускают только легковые автомобили, сообщили РИА Новости в ГИБДД по Бурятии. На трассе М-4 "Дон" ограничили движение большегрузов

По данным ведомства, авария произошла 17 февраля 2023 года в районе станции Переемная в Кабанском районе. Из-за ДТП с участием автовоза ограничено движение на 232 километре федеральной трассы Р-258 "Байкал".

"Введено реверсивное движение. Пропускают только легковые автомашины", — сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Республике Бурятия Наталья Шагдуржапова.

Отмечается, что полное движение будет восстановлено в ближайшее время.