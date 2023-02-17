МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропорту Владивостока в январе 2023 года оказался на 21% выше, чем в январе предыдущего года, а число пассажиров международных рейсов выросло почти наполовину, сообщили в пресс-службе аэропорта. Суд отклонил иск "АльфаСтрахования" к аэропорту "Жуковский"

"Пассажиропоток аэропорта Владивосток за январь 2023 года составил 156 тысяч пассажиров, что на 21% выше показателя 2022 года", — сказали в пресс-службе.

За январь через аэропорт прошла 141 тысяча пассажиров внутрироссийских рейсов, что на 18% больше показателя января предыдущего года. На международных направлениях в январе пассажиропоток вырос на 47%, составив 15 тысяч человек. Такой результат не фиксировался с 2021 года, отметили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что прирост пассажиров внутренних рейсов в значительной степени обеспечили популярные направления Владивосток — Москва, Владивосток — Южно-Сахалинск, Владивосток — Хабаровск, Владивосток — Новосибирск и Владивосток — Екатеринбург. "Международные" пассажиры пользовались рейсами в Лаос, Таиланд, Монголию, Узбекистан.

В марте 2023 года в аэропорту планируют возобновить перелеты в китайский Харбин, а в летнем сезоне собираются запустить рейсы Владивосток — Сочи и Владивосток — Минеральные Воды.