МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Концессионером первой в России железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва — Санкт-Петербург" может стать российская группа "Синара" вместо немецкого концерна Siemens, который ранее предполагался как технологический партнер проекта, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на документы РЖД. Губернатор Приморья предложил расширить Транссибирскую магистраль

Сейчас в России нет ВСМ. Обсуждались разные участки. Затем выбор был остановлен на строительстве железной дороги Москва — Санкт-Петербург, по которой поезда будут преодолевать путь между городами за 2 часа 15 минут. Предполагается, что входы в Москву и Петербург (участки Москва — Крюково и Обухово — Петербург) будут строиться за счет инвестпрограммы РЖД и госбюджета, а основная протяженность трассы, участок Крюково — Обухово длиной 624,2 километра — отдается в концессию, пишет газета. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 триллиона рублей.

"Концессионером основного участка высокоскоростной магистрали Москва — Петербург может стать группа "Синара"… Исходно предполагалось, что технологическим партнером в проекте станет Siemens, теперь его сменили "Уральские локомотивы" (бывшее СП Siemens с "Синарой"), которые к 2028 году должны разработать поезд, развивающий скорость 400 километров в час", — пишет газета в пятницу.

Согласно документам РЖД, на которые ссылается "Коммерсант", компания совместно с предполагаемым концессионером на основании обращения "Синары" в кабмин от 13 июля прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников концессионной инициативы, "отражающую распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств между всеми ключевыми участниками процесса". По данным издания, согласован пакет документов для подачи в правительство заявки частной концессионной инициативы об организации строительства и эксплуатации магистрали.

"Уральские локомотивы" были созданы в России в 2010 году как совместное предприятие Siemens и компании "Синара — Транспортные машины" (входит в группу "Синара"). Этот завод, в частности, выпускает "Ласточки". В 2020 году РЖД, "Синара", "Уральские локомотивы" и Siemens договорились о проектировании поезда для ВСМ. "Уральские локомотивы" к 2025 году планировали модернизировать производство, чтобы к 2028 году выпустить поезд, развивающий скорость 400 километров в час. Однако в мае 2022 года Siemens сообщил, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий.

Газета добавляет, что в "Синаре" и РЖД от комментариев отказались.