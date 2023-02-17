МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Власти Красноярского края намерены закупить 30 самолетов серии "Байкал" и "Ладога" для развития малой авиации региона, сообщает пресс-служба губернатора. Air France-KLM заказала новые грузовые и пассажирские самолеты Airbus

По мнению главы региона Александра Усса, край может стать базовым регионом для обслуживания новых воздушных судов российского производства, отметили в пресс-службе.

По слова Усса, в Красноярском крае идет поэтапное развитие малой авиации и обновляется региональный авиапарк. Уже должны прийти два воздушных судна российского производства ТВРС-44 "Ладога" и ЛМС-901 "Байкал". Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2.

"Сейчас мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтоб именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания", – сказал Усс.

"Создание в крае центра постпродажного технического обслуживания российских самолётов связано с планами по приобретению для нужд региона 10 "Байкалов" и 20 "Ладог". На первом этапе предполагается получение опытного образца "Ладоги" и его испытаний в аэропорту Черемшанка. После завершения испытательной программы и сертификации планируется передать самолет АО "КрасАвиа" (краевая автакомпания – ред.) как серийный для гражданской эксплуатации", — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что красноярские специалисты не просто ждут поставок опытного образца "Ладоги", но и в сотрудничестве с конструкторами участвуют в его разработке.