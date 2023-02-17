МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электротранспорта запускают с марта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на решения правительства РФ. Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам

"По поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Минэкономики совместно с госкомпанией "Автодор" запускают с 1 марта эксперимент, позволяющий владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам", — говорится в сообщении.

Пока пользователям электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным трассам "Автодора" (М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД), а также по участку М-11 с 15-го по 58-й километр (оператор — Северо-Западная концессионная компания; СЗКК) и обходу Одинцова (оператор — ООО "Новое качество дорог"), а последним двум госкомпания компенсирует "выпадающие" доходы, уточняет "Коммерсант".

Для пользования услугой бесплатного проезда необходимо будет приобрести за 3–3,5 тысячи рублей или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass, обратившись в офис ООО "Автодор — Платные дороги". Для этого понадобятся документы, подтверждающие, что транспортное средство оснащено исключительно электрическим двигателем. А если у автовладельца уже есть T-pass, его просто надо предоставить в офис, приводит "Коммерсант" слова замглавы Минэкономики Максима Колесникова. Производство электромобилей в России увеличат в девять раз

Гендиректор автозавода "Москвич", на котором, в частности, начали выпускать электромобиль "Москвич 3е", Дмитрий Пронин считает, что эта мера создаст дополнительные преимущества для владельцев таких машин, и бесплатный проезд по платным дорогам окажет положительное воздействие на стимулирование спроса и развитие рынка электромобилей в целом, его слова также приводит издание.

С другой стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин более скептичен: "новая льгота не станет стимулом для покупки электромобилей". В целом эксперты газеты считают, что эксперимент не подстегнёт интереса к электромобилям, пока разница в цене с обычным автомобилем велика, а зарядная инфраструктура не развита.