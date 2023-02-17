МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с июня запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в Анталью (Турция), говорится в релизе перевозчика. Air Arabia запустила прямые регулярные рейсы из Казани в Абу-Даби

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в Анталию (Турция). Полёты по этим маршрутам начнутся 1 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, полеты из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю.