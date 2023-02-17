МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. РЖД в январе 2023 года увеличили погрузку зерна на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе на 46,6% — на экспорт, сообщила компания. РЖД сообщили об эвакуации пассажиров Курского вокзала в Москве

"В январе 2023 года на сети РЖД погружено 2,3 миллиона тонн злаковых культур (+22,5% к аналогичному периоду прошлого года)… за первый месяц этого года на экспорт по железным дорогам России отправилось 1,6 млн тонн зерна (+46,6% к январю 2022 года)", — сообщили РЖД.

Рекордсменами по погрузке стали Саратовская область (180 тысяч тонн), Волгоградская область (147 тысяч тонн) и Липецкая область (134 тысяч тонн).

Для потребителей внутри страны в январе отправлена 701 тысяча тонн зерна, преимущественно в Калининградскую область (107,4 тысячи тонн), Санкт-Петербург и Ленобласть (121 тысячи тонн).

Также перевезено 143 тысячи тонн продуктов перемола.

Главными потребителями муки в январе стали Ростовская область (18 тысячи тонн), Краснодарский край (17 тысячи тонн) и Челябинская область (8,5 тысячи тонн).