СОЧИ, 17 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания из Узбекистана Panorama Airways с пятницы начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". "Победа" запустит рейсы в Анталью из семи российских городов в июне

Как рассказывали ранее РИА Новости в "Аэродинамике", международный аэропорт Сочи ищет иностранных перевозчиков. В настоящее время полеты в Узбекистан выполняют два авиаперевозчика — "Азимут" и "Узбекские авиалинии".

"Из аэропорта Сочи в Ташкент стартуют полеты новой авиакомпании. Главный южный хаб продолжает наращивать обороты на зарубежных направлениях, 17 февраля в аэропорту Сочи приземлится рейс новой авиакомпании из Узбекистана Panorama Airways", — сказал собеседник агентства, отметив, что в 2022 году на узбекских направлениях было обслужено более ста тысяч пассажиров.

Он рассказал, что полеты будут осуществляться один раз в неделю — по пятницам. "Все перелеты будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320", — уточнили в компании.

В целом, по информации оператора, до конца зимнего расписания из Сочи будут осуществляться полеты по 19 международным направлениям от 12 перевозчиков. Всего с начала 2023 года обслужено более тысячи международных авиарейсов.

Международный аэропорт Сочи был основан в 1945 году. Он был модернизирован в рамках подготовки Зимних Олимпийских игр 2014 года. На сегодняшний день аэропорт представляет современный комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров.