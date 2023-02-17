МИНСК, 17 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о запрете въезда польских грузовых автомобилей на территорию страны, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Лукашенко заявил о "беспрецедентном" товарообороте России и Белоруссии

В кабмине страны отметили, что Головченко в пятницу постановил ограничить въезд в страну польских грузовиков и тягачей в связи с закрытием Варшавой пункта пропуска "Бобровники".

"Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь", — сказано в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, пропускные пункты на границе дополнятся пунктом таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" и зоной ожидания "Берестовица".