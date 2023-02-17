МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" в преддверии короткой рабочей недели и праздников рекомендует пассажирам приезжать заранее, говорится в сообщении в телеграм-канале воздушной гавани. Пассажиропоток "Шереметьево" снизился в январе

В пятницу СМИ сообщили о больших очередях в "Шереметьево".

"В связи с повышенным пассажиропотоком в пиковые утренние и вечерние периоды возможно увеличение времени ожидания предполетного досмотра в терминале В. Аэропорт "Шереметьево" рекомендует пассажирам по возможности прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения предполетных формальностей", — говорится в сообщении.

"Шереметьево" продолжает свою работу штатно. С чем связано увеличение пассажиропотока, аэропорт не уточняет.