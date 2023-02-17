БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 17 фев — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) намерена заказать по новой инвестиционной программе лизинга водного транспорта 47 судов уже в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. Ростовские власти рассказали о запуске водного сообщения в регионе

"Программа рассчитана на пятилетний период и начнется уже в этом году… К реализации мы приступим уже в этом году. В этом году планируется заказать 47 судов, среди которых три типа Handysize дедвейтом 40 тысяч тонн", — сказал Дитрих, отвечая на вопрос РИА Новости.

Глава ГТЛК отметил, что компания, являясь крупнейшим заказчиком на рынке отечественных судов, с 2013 года заказала в общей сложности 150 пароходов, при том, что масштаб нынешней программы за ближайшие пять лет – 260 судов.

Темы судостроения и судоремонта обсуждались на первом заседании рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ в пятницу в селе Белокаменка Мурманской области.

"Сегодня в Мурманской области большой объем заказов по судостроению, судоремонту. Здесь традиционные масштабные работы по этим направлениям выполнялись. Естественно, все верфи будут загружены", — добавил Дитрих.

В четверг стало известно, что кабмин в течение следующих пяти лет выделит еще 136 миллиардов рублей на развитие морского и речного транспорта, что позволит отечественным судоходным компаниям в ближайшие шесть лет получить в лизинг свыше 250 судов различного назначения.

Инвестпроект предусматривает строительство 260 судов в ближайшую "пятилетку" — 119 грузовых, 73 пассажирских, 10 рыбопромысловых, 27 судов дноуглубительного флота, 1 плавдока, 5 крупнотоннажных и 5 буксирных судов, 20 барж. Эксплуатация судов запланирована с 2024 года. Общий объем инвестиций –231 миллиард рублей, из них 136 миллиардов рублей из средств ФНБ.