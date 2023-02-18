МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, выполнять их могли бы китайские авиакомпании, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Panorama Airways начала выполнять рейсы из Сочи в Ташкент

"Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае", — сказал он.

"Мы так и предлагали (нарастить количество рейсов — ред.), поскольку с вашей стороны много самолетов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай. Но при такой ситуации мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами", — добавил посол.

Ранее посол заявил, что Китай хотел бы наращивать гуманитарное сотрудничество с РФ в области образования, туризма и культуры, включая гастроли театральных коллективов и проведение выставок изобразительного искусства.

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов ранее заявил РИА Новости, что Россия приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.

В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок в другие страны с целью туризма. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая.