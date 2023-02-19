АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Около 266 тысяч человек были эвакуированы из зон землетрясений в Турции самолетами авиакомпании "Турецкие авиалинии", сообщается на сайте перевозчика. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч

Согласно материалам, компания совершила свыше трех тысяч рейсов, их которых 1,5 тысячи – в обе стороны. Из юго-восточного региона вывезли уже 265 754 человека, 143 740 спасателей направили для помощи пострадавшим. Кроме того, было перевезено 10 753 тонны гуманитарных грузов.

Бесплатные эвакуационные рейсы продлеваются до 1 марта, добавили в авиакомпании.

В прошлый понедельник в Турции зафиксировали землетрясения, ставшие мощнейшими в 1939 года. Их магнитуда составляла до 7,7, а подземные толчки ощущались в соседних государствах.

Согласно последним данным, природная катастрофа унесла жизни более 40 тысяч человек, при этом людей продолжают доставать из-под завалов до сих пор.