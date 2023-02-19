"Турецкие авиалинии" вывезли из зон землетрясений почти 266 тысяч человек
Турецкие авиалинии" эвакуировали из зон землетрясений в Турции почти 266 тысяч человек
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АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Около 266 тысяч человек были эвакуированы из зон землетрясений в Турции самолетами авиакомпании "Турецкие авиалинии", сообщается на сайте перевозчика.
Согласно материалам, компания совершила свыше трех тысяч рейсов, их которых 1,5 тысячи – в обе стороны. Из юго-восточного региона вывезли уже 265 754 человека, 143 740 спасателей направили для помощи пострадавшим. Кроме того, было перевезено 10 753 тонны гуманитарных грузов.
Бесплатные эвакуационные рейсы продлеваются до 1 марта, добавили в авиакомпании.
В прошлый понедельник в Турции зафиксировали землетрясения, ставшие мощнейшими в 1939 года. Их магнитуда составляла до 7,7, а подземные толчки ощущались в соседних государствах.
Согласно последним данным, природная катастрофа унесла жизни более 40 тысяч человек, при этом людей продолжают доставать из-под завалов до сих пор.