МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" может увеличить частоту рейсов в ряд городов Китая — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу — до ежедневной, в Чэнду – до трех раз в неделю, сообщили РИА Новости в компании. Китай намерен увеличить число регулярных и чартерных рейсов в Россию

"Новое сезонное расписание, которое будет действовать с 26 марта, пока находится в стадии формирования. По мере возобновления спроса частота рейсов в Пекин (аэропорт "Дасин"), Шанхай и Гуанчжоу может быть увеличена до ежедневной. Полеты в Чэнду планируем выполнять до трех раз в неделю", — говорится в сообщении.

На данный момент продажи билетов на новые частоты еще не открыты, уточнили в компании.

До конца зимнего сезонного расписания "Аэрофлот" выполняет по три рейса в неделю в Пекин (по средам, пятницам, воскресеньям), Шанхай (по вторникам, четвергам и субботам) и Гуанчжоу (по понедельникам, средам и воскресеньям). Один раз в неделю – по пятницам – авиакомпания летает в Чэнду.