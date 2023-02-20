КРАСНОДАР, 20 фев — ПРАЙМ. Вследствие произошедшего на территории Республики Крым ДТП, в понедельник перекрыто движение на Крымском мосту, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. Названы сроки открытия движения по левой автодорожной части Крымского моста

"В 7.25 перекрыто движение на Крымском мосту в связи с ДТП, произошедшим на территории Республики Крым", — сказано в сообщении.

Заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение на мосту будет восстановлено в течение ближайшего получаса.

"Движение на мосту восстановят в самое ближайшее время, в течение ближайшего получаса", — сказал он.

По его словам, ДТП на Крымском мосту произошло из-за лобового столкновения автомобилей, сейчас известно о двух погибших. Он напомнил, что из-за ремонта движение транспорта осуществлялось по уже отремонтированной части моста — по одной полосе в каждом направлении.

Пресс-служба упрдор "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть сооружения сообщила, что в районе Крымского моста шел дождь.

"В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие — мокрое, гололеда не было, температура воздуха +8С", — сообщили в "Тамани".

На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС, ДПС и эксплуатирующей организации.