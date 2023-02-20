МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Министерство транспорта России отметило необходимость создания в регионах парковок и инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) через их интеграцию в транспортную систему, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства региональным властям, согласованное с ГИБДД. Водителей предупредили о новых правилах движения с 1 марта

"Минтранс сообщает, что органам власти на местах следует заранее создать "условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ" путем интеграции их "в транспортную систему". Необходимо разработать планы этой "интеграции" на весенне-осенний период, назначив ответственных чиновников", — отмечает издание.

Газета добавляется, что ведомство также предложило продвигать СИМ как альтернативу "общественному и личному автотранспорту" для передвижения на расстояния до пяти километров.

Помимо этого, Минтранс обратился к региональным властям с просьбой организовать парковочные места для СИМ, при необходимости меняя их расположение с учетом изменения маршрутов движения пользователей.

По мнению представителей рынка кикшеринга, идея министерства возымеет позитивное влияние на развитие отрасли, внесет ясность в актуальные правила регулирования СИМ и трактовку вступающих в силу ПДД. Автоюрист назвала документ, который нельзя подписывать после ДТП

В дептрансе Москвы отметили свое участие в составлении письма, подчеркнув, что соблюдение новых правил пользователями на личных и на арендованных СИМ крайне важно.

При этом глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой приостановить вступление в силу изменений ПДД и направить их на новое обсуждение. По его словам, скоростной лимит движения СИМ по тротуарам может составить не 25 километров в час, а 45 километров в час из-за нештрафуемого порога в 20 километров в час, закрепленного в КоАП. Цивилев также предложил пересмотреть нормы в части разрешенной скорости и локаций использования СИМ.