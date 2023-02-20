КРАСНОДАР, 20 фев — ПРАЙМ. Перекрытое ранее из-за ДТП движение на Крымском мосту полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. Названы сроки открытия движения по левой автодорожной части Крымского моста

"Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено", — сказали в пресс-службе.

Минздрав Крыма сообщил РИА Новости, что в результате этого ДТП погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керчи.

"Четверо пострадавших, из них трое погибли. Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу №1 им. Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии", — заявили в минздраве Крыма.

ДТП на Крымском мосту произошло в понедельник в 7.10 утра. По данным крымского минтранса, произошло лобовое столкновение автомобилей. Движение транспорта было временно приостановлено.