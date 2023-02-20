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На Крымском мосту восстановили движение после ДТП
Транспорт
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. Перекрытое ранее из-за ДТП движение на Крымском мосту полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. "Движение на Крымском мосту,... ПРАЙМ, 20.02.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, дтп, автомобильное движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОДАР, 20 фев — ПРАЙМ. Перекрытое ранее из-за ДТП движение на Крымском мосту полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района.
"Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено", — сказали в пресс-службе.
Минздрав Крыма сообщил РИА Новости, что в результате этого ДТП погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керчи.
"Четверо пострадавших, из них трое погибли. Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу №1 им. Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии", — заявили в минздраве Крыма.
ДТП на Крымском мосту произошло в понедельник в 7.10 утра. По данным крымского минтранса, произошло лобовое столкновение автомобилей. Движение транспорта было временно приостановлено.