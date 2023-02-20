СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. На Крымском мосту пока не открыли движение транспорта, остановленное из-за ДТП, о возобновлении будет сообщено дополнительно, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Тамань". Названы сроки открытия движения по левой автодорожной части Крымского моста

"Движение на Крымском мосту пока не открыто, о возобновлении будет сообщено дополнительно", — сообщили в ФКУ "Тамань".

Из-за ремонта движение транспорта осуществлялось по уже отремонтированной части моста — по одной полосе в каждом направлении. В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие — мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8 градусов.

ДТП на Крымском мосту произошло в понедельник в 7.10 утра. По данным крымского минтранса, произошло лобовое столкновение автомобилей. Движение транспорта было временно приостановлено.