Движение транспорта на Крымском мосту пока не открыли
Движение транспорта на Крымском мосту после ДТП с тремя погибшими пока не открыли
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. На Крымском мосту пока не открыли движение транспорта, остановленное из-за ДТП, о возобновлении будет сообщено дополнительно, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Тамань".
"Движение на Крымском мосту пока не открыто, о возобновлении будет сообщено дополнительно", — сообщили в ФКУ "Тамань".
Из-за ремонта движение транспорта осуществлялось по уже отремонтированной части моста — по одной полосе в каждом направлении. В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие — мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8 градусов.
ДТП на Крымском мосту произошло в понедельник в 7.10 утра. По данным крымского минтранса, произошло лобовое столкновение автомобилей. Движение транспорта было временно приостановлено.