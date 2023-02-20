МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Ростех" впервые представил за рубежом, на крупнейшей международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, отечественный вертолет Ми-171А3, предназначенный для длительных полетов над морем, говорится в релизе госкорпорации. ГТЛК получит дополнительные вертолеты Ми-8 от "Ростеха" в 2023 — 2025 годах

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации Ростех презентовал офшорный вертолет Ми-171А3 в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Мировая премьера новой винтокрылой машины, разработанной в интересах нефтегазовых компаний, состоялась на крупнейшей международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби", — сообщается в релизе.

Новейшее воздушное судно предназначено для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, проведения в открытом море поисково-спасательных операций. "Ростех" отмечает, что Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе. При максимальной взлетной массе 13 тонн эта машина может перевезти до 4 тонн груза или до 24 пассажиров. Дальность полета вертолета с дополнительными топливными баками достигает 1000 километров.

"На Ближнем Востоке традиционно высок интерес к нашей вертолетной технике. В основном это машины типа Ми-8/17, но сейчас холдинг "Вертолеты России" ведет активную работу по продвижению на этом рынке новых гражданских моделей. Большой экспортный потенциал, на наш взгляд, имеет Ми-171А3", — отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Глава "Ростеха" рассказал о доле договоренностей по контрактам в нацвалюте

"Этот новейший офшорный вертолет, предназначенный для перевозок над морем и обслуживания удаленных от береговой черты шельфовых буровых платформ, должен заинтересовать ОАЭ, ведь наибольшая часть эмиратской нефти добывается именно на морских месторождениях. Ми-171А3 отвечает потребностям компаний нефтегазового сектора, как отечественных, так и зарубежных, и соответствует стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP)", — продолжил он.

Ми-171А3 оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое обеспечивает безопасное пилотирование над морем в отсутствие естественных ориентиров и спутникового сигнала даже при плохой видимости. Вертолет отвечает повышенным требованиям к безопасности полетов над водной поверхностью. Машина снабжена аварийной системой приводнения с надувными баллонетами: в случае экстренной посадки на воду сохраняется плавучесть вертолета. Эвакуация пассажиров и экипажа происходит на два надувных плота вместимостью до 27 человек каждый.