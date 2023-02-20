СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. На Крымском мосту в понедельник возобновили движение транспорта, приостановленное из-за ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста. Названы сроки открытия движения по левой автодорожной части Крымского моста

"Движение транспорта на Крымском мосту, приостановленное ранее после ДТП, восстановлено", — сказано в сообщении.

На Крымском мосту в 7.10 произошло лобовое столкновение ВАЗ 2112 и микроавтобуса Hundai Starex. Предварительно, на встречную полосу выехал водитель автомобиля ВАЗ 1996 года рождения. Минздрав Крыма сообщил, что в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керченскую больницу. В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие — мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8. Движение транспорта на транспортном переходе осуществлялось по уже отремонтированной части моста – по одной полосе в каждом направлении.