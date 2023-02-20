СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. На Крымском мосту в понедельник возобновили движение транспорта, приостановленное из-за ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста.

Открытие автомобильной части Крымского моста

Названы сроки открытия движения по левой автодорожной части Крымского моста

"Движение транспорта на Крымском мосту, приостановленное ранее после ДТП, восстановлено", — сказано в сообщении.

На Крымском мосту в 7.10 произошло лобовое столкновение ВАЗ 2112 и микроавтобуса Hundai Starex. Предварительно, на встречную полосу выехал водитель автомобиля ВАЗ 1996 года рождения. Минздрав Крыма сообщил, что в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керченскую больницу. В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие — мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8. Движение транспорта на транспортном переходе осуществлялось по уже отремонтированной части моста – по одной полосе в каждом направлении.