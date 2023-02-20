АЛМА-АТА, 20 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana за 2022 год перевезла 7,35 миллиона пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее. "Аэрофлот" планирует увеличить число рейсов в Китай

"В 2022 году группа компаний Air Astana перевезла 7,35 миллиона пассажиров, что на 11% больше, чем в 2021 году. Это самый высокий показатель за всю 20-летнюю историю авиакомпании. По сравнению с допандемийным 2019 годом общий рост числа пассажиров составил 44%", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом пассажиропоток бюджетного подразделения авиакомпании — FlyArystan — "увеличился на 366%, составив 3,25 миллиона человек".

Комментируя эти результаты, президент группы компаний Air Astana Питер Фостер отметил, что "2022 год превзошел ожидания, несмотря на трагические январские события в стране и военные действия в Украине, что привело к потере маршрутов в Россию, из России и через Россию".

"Увеличив провозные емкости в Азию, Индию, Европу, Персидский залив и на Кавказ, авиакомпании удалось максимально компенсировать потерю этих маршрутов", — отметил он.

Air Astana — совместное предприятие казахстанского фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британской BAE Systems (49%).