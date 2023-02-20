МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и "Росморпорт" расширили сотрудничество по применению судовых топлив с низким углеродным следом, для поставок экологичного топлива будет задействован СПГ-бункеровщик "Дмитрий Менделеев", сообщает пресс-служба нефтекомпании. Абрамченко: экологическая повестка не должна политизироваться

"Газпром нефть" и "Росморпорт" заключили долгосрочное соглашение о расширении применения судовых топлив с низким углеродным следом в Балтийском море. Партнерство двух компаний предусматривает регулярную заправку сжиженным природным газом (СПГ) судов паромной линии Санкт-Петербург — Калининград. Для поставок экологичного газомоторного топлива будет задействован первый в России СПГ-бункеровщик "Газпром нефти" "Дмитрий Менделеев", — говорится в сообщении.

Уточняется, "Дмитрий Менделеев" может производить круглогодичную заправку паромов. СПГ-бункеровщик подготовлен для работы в сложном климате Северо-Западного региона и способен беспрепятственно передвигаться во льдах толщиной до 0,8 метра.

"Мы первыми в России создали необходимую инфраструктуру и приступили к заправке морских судов сжиженным природным газом. В 2023 году планируем дальнейшее развитие перспективного сегмента СПГ-бункеровки за счет новых партнерств с российскими судоходными компаниями", — цитирует пресс-служба слова генерального директора "Газпром нефть Марин Бункер" Алексея Медведева.

Несмотря на возросшие нагрузки на паромную линию от основной части России до Калининградской области, "Росморпорт" продолжает обеспечивать бесперебойное сообщение. В рамках сотрудничества "Росморпорта" и "Газпром нефти" в 2022 году удалось снизить расходы на топливо, а также повысить экологичность и безопасность перевозок, сообщает генеральной директор ФГУП "Росморпорт" Сергей Пылин.