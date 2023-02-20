МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. РЖД на прошлой неделе увеличили погрузку на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост показали внутренние и экспортные перевозки, сообщила компания. РЖД увеличили погрузку зерна на 22,5 процента в январе

"За прошедшую неделю нарастили погрузку на 3%. Отмечаем рост грузоперевозок как на внутренний рынок, так и на экспорт. Наилучший результат по отгрузке в среднем в сутки дают зерно (97 тысяч тонн в сутки) и контейнеры (130 тысяч тонн в сутки)", — говорится в сообщении РЖД.

Объем перевозок грузов во внутрироссийском сообщении в феврале вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе: строительные грузы – на 32%, удобрения – на 10,7%, железная руда – на 5,4%. "Погрузка в адрес российских портов выше уровня прошлого года на 2,5%. Фиксируем положительную динамику экспортных перевозок в направлении портов Северо-Запада (+9,9%) и Дальнего Востока (+4,1%)", — приводят данные РЖД.

Погрузка на дорогах Восточного полигона в феврале растет на 7,7% (во внутрироссийском сообщении +5,9%, на экспорт +8,1%). Рост контейнерных перевозок с начала февраля составил 3,9%. В направлении портов Дальнего Востока перевозки грузов в контейнерах растут на 8% к уровню прошлого года, в обратном направлении – на 21%. Перевозки контейнеров в полувагонах увеличились на 22% выше показателя января (отправлено 85 таких контейнерных поездов).

Перевозки по МТК "Север-Юг" с начала февраля составили выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 524,1 тысячи тонн.

Замгендиректора РЖД Алексей Шило в конце января текущего года сообщал, что компания прогнозирует снижение погрузки в феврале 2023 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а с марта рассчитывают выйти на рост. РЖД по итогам всего 2023 года прогнозируют снижение погрузки на 2,5% по сравнению с предыдущим годом — до 1 миллиарда 203,6 миллиона тонн, но надеются выйти на лучший результат, добавлял он.