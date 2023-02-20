МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. РЖД сократили до 45 суток глубину продаж билетов на ряд поездов отправлением с 17 мая, сообщила компания. РЖД увеличили погрузку на три процента

Согласно информации на сайте РЖД, продажи билетов во внутригосударственном сообщении обычно открываются за 45, 90 или 120 суток в зависимости от поезда.

"Временно сокращена глубина продажи билетов на некоторые поезда. В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно будет осуществляться за 45 суток", — говорится в сообщении.

РЖД уточняют, что изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и т.д. Полный список есть на сайте.

Частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором поездов в Крым, сообщила, что ограничение глубины продаж в 45 суток, в том числе, касается ее поездов: для составов из Санкт-Петербурга в города Крыма и город Севастополь и обратно отправлением с 17 мая, из Москвы — с 19 мая.

Так, продажа билетов за 45 суток будет открываться на поезда № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь; № 27/28 Москва — Симферополь; № 91/92 Москва — Севастополь; №161/162 Москва — Феодосия; № 163/164 Москва — Феодосия; № 165/166 Москва — Симферополь; № 169/170 Санкт-Петербург — Симферополь; № 173/174 Москва — Евпатория; № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория. Отмечается, что продажа билетов на другие поезда "Таврия" будет открываться по-прежнему за 90 суток.

"По состоянию на 20 февраля продажи проездных документов на поезда сообщением с Петербургом открыты вплоть до 16 мая, с Москвой — до 18 мая, с другими регионами — до 20 мая включительно", — добавляет ГСЭ.