ВАРШАВА, 20 фев — ПРАЙМ. на польско-белорусском пункте пропуска Корощин образовалась очередь грузовиков в 60 километров, сообщил журналистам представитель Польского союза перевозчиков Тадеуш Гайовник. Варшава прокомментировала ввод Минском ограничений для польских грузовиков

"Очередь большегрузов в Корощине достигает 60 километров. В выходные на единственный польско-белорусский пограничный переход съехалось более двух тысяч грузовиков", — сказал он.

Гайовник отметил, что "очередь доходит до Мендзыжец, это около 60 километров от границы".

По его словам, в очереди стоят водители не только из Польши и Белоруссии. "Все едут сюда, к масса сербов, турок, молдаван", — пояснил он.

Корощин — единственный пока еще открытый пункт пропуска между Белоруссией и Польшей после того, как по инициативе польских властей был закрыт пункт пропуска Бобровники. Кроме того, с 18 февраля по решению белорусских властей грузовики, зарегистрированные в Польше, въезжают в Белоруссию только через польско-белорусскую границу.