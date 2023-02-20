МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Электронные очереди на автомобильных пунктах пропуска через российскую границу будут введены для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта РФ. Отмечается, что данная мера позволит сократить время ожидания для водителей минимум на четверть, сервис бронирования будет бесплатным, а услуга пока будет доступна на информационном портале или площадке-накопителе через терминал самообслуживания. СМИ: Минтранс призвал интегрировать СИМ в транспортную систему России

"С сентября 2023 года на автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовых автомобилей будут введены электронные очереди. Изменения в отдельные законодательные акты РФ, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступает в силу с сентября 2023 года", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, электронная очередь "позволит сократить время ожидания для водителей коммерческого грузового транспорта на пунктах пропуска минимум на 25%", а в ряде случаев с одного-пяти дней до одного часа. "Это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы РФ транспортными средствами", — сообщил Минтранс. Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия") также пояснял РИА Новости, что экономия времени водителей — основная цель закона.

Бронирование времени, даты и места прохождения границы будет возможно на Едином портале государственных услуг РФ и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания, объясняет ведомство. Россияне не готовы отказаться от личного транспорта, считают эксперты

"Планируется постепенно внедрять технологию резервирования времени сначала на тех пунктах пропуска, где есть необходимая дорожная инфраструктура − выделенная полоса для организации движения участников электронной очереди или площадка-накопитель вблизи пунктов пропуска. Цифровой сервис позволит повысить качество планирования сроков перевозки и снизить стоимость транспортировки, уменьшить экологическую нагрузку", — отмечает Минтранс.

"Для отработки решения предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска с 22 ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой провели эксперимент, который был признан успешным… Перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу России, на которых можно будет воспользоваться сервисом предварительного резервирования времени, будет определен постановлением правительства РФ дополнительно", — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указанный закон на прошлой неделе.