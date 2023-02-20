Минтранс разъяснил работу закона об электронной очереди для грузовиков на границах
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Электронные очереди на автомобильных пунктах пропуска через российскую границу будут введены для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта РФ. Отмечается, что данная мера позволит сократить время ожидания для водителей минимум на четверть, сервис бронирования будет бесплатным, а услуга пока будет доступна на информационном портале или площадке-накопителе через терминал самообслуживания.
"С сентября 2023 года на автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовых автомобилей будут введены электронные очереди. Изменения в отдельные законодательные акты РФ, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступает в силу с сентября 2023 года", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, электронная очередь "позволит сократить время ожидания для водителей коммерческого грузового транспорта на пунктах пропуска минимум на 25%", а в ряде случаев с одного-пяти дней до одного часа. "Это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы РФ транспортными средствами", — сообщил Минтранс. Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия") также пояснял РИА Новости, что экономия времени водителей — основная цель закона.
Бронирование времени, даты и места прохождения границы будет возможно на Едином портале государственных услуг РФ и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания, объясняет ведомство.
"Планируется постепенно внедрять технологию резервирования времени сначала на тех пунктах пропуска, где есть необходимая дорожная инфраструктура − выделенная полоса для организации движения участников электронной очереди или площадка-накопитель вблизи пунктов пропуска. Цифровой сервис позволит повысить качество планирования сроков перевозки и снизить стоимость транспортировки, уменьшить экологическую нагрузку", — отмечает Минтранс.
"Для отработки решения предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска с 22 ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой провели эксперимент, который был признан успешным… Перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу России, на которых можно будет воспользоваться сервисом предварительного резервирования времени, будет определен постановлением правительства РФ дополнительно", — сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин подписал указанный закон на прошлой неделе.
https://1prime.ru/transport/20230220/839865006.html