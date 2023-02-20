ВАРШАВА, 20 фев — ПРАЙМ. Польша закроет движение грузового транспорта на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией, сказано в сообщении польского министерства внутренних дел и администрации. Минтранс разъяснил порядок работы электронной очереди для фур на границах

"В связи с введенными белорусскими властями ограничениями в отношении польских перевозчиков, касающимися возможности пересечения границы на белорусско-литовских и белорусско-латвийских пограничных пунктах, министр Мариуш Каминьский принял решение об ограничении движения белорусских грузовых автомобилей на пограничном пункте Кукурыки-Козловичи", — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что приостановка движения будет действовать с 21 февраля 2023 года с 19.00 (21.00 по московскому времени) до снятия белорусскими властями ограничений в отношении польских перевозчиков.

Позднее белорусский госпогранкомитет подтвердил, что Варшава сообщила Минску о запрете с 21 февраля движения фур через КПП "Кукурыки" (с белорусской стороны — "Козловичи"). Исключение составляют зарегистрированные в ЕС и Европейской ассоциации торговли машины.

Поясняется, что с этого времени грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу. Для легкового транспорта остается только пункт пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны — "Брест"). "Ограничение не распространяется на пассажиропоток на пограничном переходе в Тересполе", — говорится в сообщении МВД Польши.

Согласно решению белорусских властей, с 18 февраля грузовики, зарегистрированные в Польше, въезжают в Белоруссию только через польско-белорусскую границу. На прошлой неделе по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один — для грузового. В ответ Минск решил изменить режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. Позже Каминьский заявил, что после вступления в силу этого решения белорусской стороны Польша ответит идентичными ограничениями в отношении белорусских перевозчиков.