АБУ-ДАБИ, 20 фев — ПРАЙМ. Поставки российских самолетов SSJ New и МС-21 в страны ближнего зарубежья возможны не ранее, чем после 2025 года, в дальнее зарубежье — после 2027 года, при этом в приоритете остается полное насыщение внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам первого квартала в 3,6 процента

"Сначала мы должны обеспечить внутренний рынок до конца. С учетом принятых всех решений президентом и правительством, с учетом консолидированного гражданского заказа, нам еще определенное количество лет отведено на работу на внутреннем рынке. Поэтому думаю, что речь идет о возможных поставках, я бы сказал так, на дальнее зарубежье, это точно после 2027-2028 года. Что касается ближнего зарубежья, то думаю, что после 2025-2026 года мы уже будем формировать договоры и формировать заказы", — отметил он, отвечая на вопрос о поставках МС-21 и SSJ New за рубеж.

Он также уточнил, что интерес к российским SSJ New и МС-21 в странах ближнего зарубежья сохраняется. "Дальнее зарубежье в краткосрочной перспективе нас сегодня не столь сильно интересует", — уточнил Мантуров.

СВЕРХЗВУКОВОЙ БИЗНЕС-ДЖЕТ

РФ продолжает разработку сверхзвукового бизнес-джета, ОАЭ сохраняют интерес к участию в проекте, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Во-первых, это проект российский. И мы пригласили коллег к данному проекту на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Такая работа и такое сотрудничество осуществляется, но пока это не в активной фазе", — отметил он.

"Заинтересованность сохраняются", — добавил Мантуров, отвечая на вопрос об интересе ОАЭ продолжать участие в этом проекте.

Мантуров пояснил, что РФ приглашает эмиратскую сторону к возможному участию на этапе разработки и привилегии научно-исследовательской работы (НИРа). "Мы в 2027 году хотим получить просто демонстратор технологий. Не опытный образец, а именно демонстратор технологий. Опытный образец — это огромные инвестиции, первая задача — отработать саму технологию", — добавил чиновник.

Проект создания сверхзвукового самолета в РФ был анонсирован в 2019 году. В частности рассматривалось, что созданием бизнес-джета займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala.