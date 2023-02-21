МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские авиакомпании пожаловались в Минтранс на проблемы с полетами в Китай, который начал ослаблять антиковидные ограничения, пишет РБК. Утвержден список стран, чьи граждане могут получить визу при брони в отеле

По информации издания, Владимир Тасун, президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", и Utair, направил 3 февраля письмо главе Минтранса Виталию Савельеву.

В документе отмечается, в частности, что российские авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170).

Также Тасун заявляет о проблемах с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet, которые ранее в эту страну не летали. В чем именно заключаются проблемы, в письме не уточняется, известно, что ряд авиакомпаний выполняют рейсы в Китай на Superjet.

Кроме того, из-за невозможности выполнять рейсы в том количестве, которое было у российских перевозчиков до пандемии COVID-19, есть риск утраты "исторических" слотов (временные интервалы на прилет и вылет рейса), которые крайне дефицитны в китайских аэропортах, говорится в письме.