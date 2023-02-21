ВАРШАВА, 21 фев — ПРАЙМ. Польша готова к полному закрытию движения через границу с Белоруссией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. Экс-президент Польши Валенса пожаловался на то, что быстро нищает

"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Варшава окончательно закрыть границу с Белоруссией.

Вместе с тем, по словам Яблоньского, решения о закрытии пунктов пропуска не являются политически мотивированными. "Мы не принимаем такие решения исключительно опираясь на политические факторы. Мы понимаем, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. И они этим пользуются. Но если наши анализы покажут, что есть растущая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Польша во вторник в 19.00 (21.00 мск) закрывает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией Кукурыки-Козловичи. На прошлой неделе по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники. Таким образом, на белорусско-польской границе остался лишь один пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь и ни одного грузового.