МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Транспортный оператор "Рускон" запустил новый регулярный сервис между контейнерным терминалом Global Ports (обе компании входят в группу "Дело") в Санкт-Петербурге и Стамбулом, сообщает группа "Дело". Варшава прокомментировала ввод Минском ограничений для польских грузовиков

"Мультимодальный транспортный оператор Рускон (входит в группу компаний "Дело") совместно с партнером запустил новый линейный сервис между Стамбулом и "Первым контейнерным терминалом" Global Ports (входит в группу компаний "Дело") в Санкт-Петербурге…. Партнером Рускона в рамках организации линии выступает международная контейнерная судоходная компания Mountain Air Shipping, базирующаяся в Дубае", — говорится в сообщении.

В группе компаний считают, что новый маршрут позволит перераспределить нагрузку между инфраструктурой Юга и Северо-Запада России. Первая отправка из Стамбула уже состоялась. "На маршруте работает контейнеровоз вместимостью 700 TEU. Рейсы будут выполняться ежемесячно, по мере роста спроса частоту планируется увеличивать. Время в пути следования составляет 17 суток", — рассказали в компании.

По словам руководителя "Рускона" Сергея Березкина, приведенным в релизе, сервис создаст дополнительные возможности для отправки экспортных и импортных грузов в контейнерах через порты Северо-Запада, в том числе специализированные терминалы Global Ports.

Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" также приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей. В шиппинговое направление бизнеса входит Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.