МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полетов через Россию, авиакомпании юго–востока и Азии постепенно наращивают объемы перевозок, сообщает ведомство. Российские авиакомпании заявили о проблемах с полетами в Китай, пишет СМИ

"Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полетов. Используя кратчайшие маршруты через территорию России, иностранные авиакомпании юго-востока и Азии постепенно наращивают свои объемы авиаперевозок через воздушное пространство России", — говорится в сообщении.

С начала января 2023 года Росавиация отмечает увеличение ежесуточного количества транзитных полетов иностранных авиакомпаний: с 1 января по 20 февраля 2023 года — на 8%.

Наибольшее количество ежесуточных полетов демонстрируют авиакомпании Китая – около 60 рейсов в день, также авиакомпании Air India (20 рейсов в день) и "Белавиа" (16 рейсов в день). К транзитным полетам через воздушное пространство России приступили вьетнамская авиакомпания Hang Khong Viet Nam и филиппинская Philippine Air Lines. Росавиация ожидает, что в летнем расписании количество ежедневных рейсов будет увеличено.

"Выполняя транзитные полеты через Россию, иностранные авиакомпании юго-востока и Азии имеют существенные экономические преимущества перед авиакомпаниями "недружественных" стран, полеты которых в настоящее время в/из России приостановлены из-за санкций", — отмечает Росавиация.