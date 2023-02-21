МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Стратегию развития российских морских портов необходимо структурировать и систематизировать, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Грузооборот российских портов вырос в январе

Во вторник президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости развития портов Азово-Черноморского бассейна.

На вопрос о конкретных возможных мерах в рамках исполнения поручения президента Безбородов предложил стратегию морской портовой инфраструктуры в России.

"Есть масса задач, которые в глобальном плане выглядят достаточно мелкими, но поэтапно их деятельность вполне можно выстроить в цепочку для развития не только самих предприятий — портовых и транспортных, но и в целом регионов. У нас же просто некие выкладки по транспортной стратегии делаются, которые даже когда выглядят вполне себе разумными, не всегда оказываются таковыми в рамках цепочки действий, поэтому здесь, конечно, очень много всяких разных мелких проблем", — сказал он.

Кроме того, по мнению эксперта, есть смысл перераспределить инвестиции в портовую инфраструктуру между проектами.

"Нужен более разумный подход к расходованию таких больших денег, которые, например, требуются на поддержание нормальных глубин в Таганроге, что нерентабельно, но при этом на эти деньги не мешало бы, скажем, привести в порядок гидротехнику по Дону и по переходу по Волго-Донскому каналу вверх по Волге", — резюмировал он.