МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 мая открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий Измир, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" планирует увеличить число рейсов в Китай

"Аэрофлот" с 27 мая открывает регулярные рейсы в Измир", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что полеты будут выполняться из Москвы на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю.

"Измир — промышленный и торговый центр страны и крупный порт, расположенный у побережья Эгейского моря. Полеты "Аэрофлота" в новый пункт Турции расширяют возможности как для деловых, так для и туристических поездок россиян", — отмечает "Аэрофлот".

"Путешественникам будут интересны уникальные образцы архитектуры и музеи, насыщенная городская жизнь и великолепные пляжи, рестораны и магазины. В двух часах езды от Измира расположен один из самых известных и больших памятников античности — древнегреческий город Эфес", — добавляется в сообщении.