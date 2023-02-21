МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. МИД России вызвал посла Бангладеш Камрула Ахсана во вторник из-за запрета российским судам заходить в порты страны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Эксперт призвал структурировать стратегию развития российских портов

"В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", — сказано в заявлении МИД.

Ведомство также отметило, что данный шаг не соответствует характеру дружественных двусторонних отношений и "может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях".

Ранее посольство России в Бангладеш подтвердило РИА Новости запрет на заход 69 российских судов в порты страны.