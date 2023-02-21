Глава парламента Крыма Константинов: сухопутный коридор расширил транзитные возможности
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Сухопутный коридор через новые российские субъекты увеличил транзитные возможности Крыма, заявил глава парламента региона Владимир Константинов.
"Сухопутный коридор через новые субъекты России серьезно расширил транзитные возможности Крыма. Интерес перевозчиков к этому пути постепенно возрастает: сегодня из республики по нему следует от 300 до 700 грузовых машин в сутки", — сказал он журналистам.
Он также отметил, что коридор является альтернативой Крымскому мосту.
"С приходом России там начался масштабный ремонт дороги. Вместе с тем он крепче связал Крым с другими регионами Южного федерального округа, облегчил процесс перемещения между субъектами. Уверен, после завершения всех ремонтных работ дорожного полотна этот коридор станет для нас одним из основных транзитных путей", — подчеркнул Константинов.
Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь — Бердянск — Мариуполь — Новоазовск.
Президент России Владимир Путин во вторник в Гостином дворе выступил с посланием Федеральному собранию, в котором среди прочего заявил, что Крым через новые регионы получил надежную сухопутную связь со всей Россией.
https://1prime.ru/transport/20230221/839879295.html