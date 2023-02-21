СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Сухопутный коридор через новые российские субъекты увеличил транзитные возможности Крыма, заявил глава парламента региона Владимир Константинов. Названы сроки открытия движения по левой автодорожной части Крымского моста

"Сухопутный коридор через новые субъекты России серьезно расширил транзитные возможности Крыма. Интерес перевозчиков к этому пути постепенно возрастает: сегодня из республики по нему следует от 300 до 700 грузовых машин в сутки", — сказал он журналистам.

Он также отметил, что коридор является альтернативой Крымскому мосту.

"С приходом России там начался масштабный ремонт дороги. Вместе с тем он крепче связал Крым с другими регионами Южного федерального округа, облегчил процесс перемещения между субъектами. Уверен, после завершения всех ремонтных работ дорожного полотна этот коридор станет для нас одним из основных транзитных путей", — подчеркнул Константинов.

Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь — Бердянск — Мариуполь — Новоазовск.

Президент России Владимир Путин во вторник в Гостином дворе выступил с посланием Федеральному собранию, в котором среди прочего заявил, что Крым через новые регионы получил надежную сухопутную связь со всей Россией.