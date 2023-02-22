МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70% на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов "Авиасейлс". Российские авиакомпании заявили о проблемах с полетами в Китай, пишет СМИ

"Спрос на авиабилеты в Китай вырос на 70% за неделю", — сообщили в сервисе. Там отметили, что на сегодняшний день в Китай летают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Стоимость перелета из Москвы в Шанхай в феврале-марте начинается от 23 тысяч рублей, в Чэнду — от 24,7 тысячи, в Пекин — от 28,7 тысячи, в Гуанчжоу — от 28,9 тысячи рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Чэнду обойдется от 27,3 тысячи, а из Хабаровска в Харбин — от 16 тысяч рублей.

В понедельник издание РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило, что межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Как сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, турбизнес России ждет дату возобновления отправки групп в Китай и из него.

В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок в другие страны с целью туризма. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию.

В середине февраля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комитета по въездному туризму Леонид Флит рассказал РИА Новости, что первая после пандемии группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля, гости приедут из Гуанчжоу, в программе их посещения также Санкт-Петербург. Посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявлял РИА Новости, что Россия приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайских граждан и ждет скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай.