ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев — ПРАЙМ. Информация застрявших в Лаосе российских туристах после отмены рейсов не соответствует действительности, сообщила пресс-служба компании "Уральские авиалинии". Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о "застрявших в Лаосе туристах", – сказано в релизе.

Там отмечается, что в рамках программы Владивосток-Вьентьян-Владивосток будут выполнены рейсы 25 февраля и 4 марта.

"Туристы, которые находятся в Лаосе без обратных билетов, при желании без проблем могут вылететь обратно. Следует добавить, что 80% пассажиров, прилетевших в Лаос на рейсах авиалинии, далее следовали в Таиланд, при этом у них были билеты только в одну сторону", – пояснили в авиакомпании.

Ранее туристический портал Tourdom сообщал, что десятки российских туристов застряли в Лаосе после снятия рейсов "Уральских авиалиний" из Владивостока во Вьентьян. По информации СМИ, клиентам предлагали перенести дату рейса или вернуть деньги, а "застрявшие путешественники" рассказывали журналистам, что перечислить им могут три тысячи рублей за обратный билет, но у других компаний его стоимость была примерно 70 тысяч. До возвращения на родину туристы самостоятельно оплачивают номера в отелях, писали также журналисты.