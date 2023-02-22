МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне продолжит программу прямых полетов в Минеральные Воды из регионов России, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" запустит рейсы в турецкий Измир с 27 мая

"Аэрофлот" в летнем сезоне продолжит программу прямых рейсов в Минеральные Воды из Самары, Уфы и Казани. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320", — говорится в сообщении.

Перевозчик отмечает, что Минеральные Воды — крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта на пути во многие санаторные комплексы и на знаменитые курорты КМВ — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.

"Благодаря удобному расписанию полетов жители регионов смогут комфортно и быстро добираться до мест отдыха, не совершая дополнительные пересадки в Москве", — добавляет компания.