"Аэрофлот" продлит программу полетов в Минводы из российских регионов
"Аэрофлот" продлит программу полетов в Минводы из российских регионов на летний сезон
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне продолжит программу прямых полетов в Минеральные Воды из регионов России, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" в летнем сезоне продолжит программу прямых рейсов в Минеральные Воды из Самары, Уфы и Казани. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320", — говорится в сообщении.
Перевозчик отмечает, что Минеральные Воды — крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта на пути во многие санаторные комплексы и на знаменитые курорты КМВ — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.
"Благодаря удобному расписанию полетов жители регионов смогут комфортно и быстро добираться до мест отдыха, не совершая дополнительные пересадки в Москве", — добавляет компания.