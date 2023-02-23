МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Крымский мост полностью открыли для движения автомобилей по всем полосам, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В Крыму отметили пользу от сухопутного коридора через новые регионы

Старт движению дали 23 февраля. Строители окончили работы с опережением срока на 39 дней, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. Они заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и установили мачты освещения. За рекордное время для обеих частей моста изготовили 2 442 тонны металлоконструкций и оперативно доставили их из Тюмени, Воронежа и Кургана.

"После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", — процитировала слова Хуснуллина его пресс-служба.

Он поблагодарил строителей, участвующих в работе. В разные дни в работах были задействованы до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана. Работы велись в круглосуточном режиме.

"Благодаря слаженной штабной работе с Росавтодором и подрядчиками нам удалось осуществить весь комплекс мер за четыре с половиной месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также сообщил, что восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется завершить в июле.

"В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций — а это 524 тонны — поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", — привела слова Хуснуллина его пресс-служба. Правительству нужно оказать помощь туротрасли Крыма, считает эксперт

По его словам, завершить эти работы "планируется в июле".

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что за время ремонтных работ по альтернативному сухопутному маршруту, ведущему в Крым через новые регионы проехали более 73 тысяч грузовых машин.

"Уже 10 октября мы запустили альтернативный автомобильный маршрут протяженностью 380 км, который проходит по территориям новых субъектов Российской Федерации. Дороги на маршруте были приведены в нормативное состояние, и по поручению президента Росгвардией была обеспечена безопасность пути. За весь период по маршруту проехало 73,4 тысячи грузовых автомобилей", — процитировала вице-премьера его пресс-служба.

Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь — Бердянск — Мариуполь — Новоазовск.