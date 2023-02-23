МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Закрывая границы с Белоруссией, Литва и Польша вредят сами себе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Белоруссия ограничила въезд польских грузовиков в страну

"Они там в экономическом плане начинают пакостить. Границы закрыли для передвижения грузовиков. Сами себе выстрелили в ногу", — цитирует белорусского лидера информагентство Белта.

"Мы и так в Западную Европу не очень-то перемещаемся. А вот с территории Евросоюза через Польшу в Китай, Казахстан, другие направления очень много перемещалось автотранспорта, железнодорожного транспорта. Это выгодно им было. Их водители ехали в Китай, Казахстан, в Россию. Сейчас они не поедут. Если мы со своей стороны закроем границу, то тысячи, тысячи людей лишатся работы", — констатировал Лукашенко.

Президент Белоруссии подверг критике действия Литвы по закрытию возможности для перевалки белорусских грузов в литовских портах. "Притом там наша собственность. Она закрыла порты для наших грузов. Ну что — потеряли миллионы долларов. Мы нашли другие порты и поставляем свою продукцию. И прошлый год у нас был в финансовом отношении лучше, чем предыдущие годы. Поэтому вот эти санкционный режим и давление экономическое ни к чему не приведут", — уверен белорусский лидер.

Десятого февраля по инициативе польской стороны приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники" ("Берестовица"), после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта – один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки" (сопредельного с белорусским пунктом пропуска "Козловичи"), в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).