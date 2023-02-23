СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Повреждение железнодорожного полотна в Крыму привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю, сообщило ГУМЧС России по Республике Крым. РЖД сократили глубину продаж билетов на некоторые поезда до 45 суток

"23 февраля 2023 года в 19.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железно-дорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", – говорится в сообщении ведомства.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУМЧС России по Республике Крым, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте. Причины повреждения дороги не сообщаются.