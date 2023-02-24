СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Подрыва железнодорожного полотна на перегоне Симферополь – Бахчисарай не было, причины произошедшего устанавливаются, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Повреждение железной дороги в Крыму привело к задержке движения поездов

Повреждение железно-дорожного полотна было обнаружено в четверг в Бахчисарайском районе в районе села Почтовое. Это привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю. Поврежденный участок оперативно восстановили. При этом в ряде пабликов начали распространять версии о подрыве железнодорожного полотна.

"Информацию о подрыве не подтверждаю. Подрыва не было", — сказал РИА Новости Крючков.

По его словам, в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы. В свою очередь, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что было всего вырезано восемь метров одного из рельсов.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что железнодорожное полотно могли повредить переносной сваркой.

"Надо разобраться, что произошло. На подрыв не похоже. Возможно, открутили гайки или спилили костыли. Либо переносной сваркой вырезали кусок рельса. Вариантов много", — написал Ивлев в своем телеграм-канале.

По его словам, по стилю похоже на деятельность "украинских фашистов или сочувствующих им".