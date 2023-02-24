ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing принял решение приостановить поставки пассажирских самолетов модели 787 Dreamliner для проведения дополнительного анализа фюзеляжа, заявило в четверг Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). СМИ узнало о планах Boeing сократить около 2 тысяч сотрудников

"Boeing временно приостановил поставки 787 Dreamliner после того, как уведомил FAA о проведении дополнительного анализа компонента фюзеляжа. Управление работает с Boeing, чтобы определить необходимость мер, которые могут потребоваться в отношении недавно поставленных самолетов", — следует из заявления авиарегулятора, которое приводит телеканал CNBC.

Отмечается, что поставки данной модели самолета на рынок не возобновятся, пока власти не убедятся, что проблема с фюзеляжем устранена.