КРАСНОДАР, 24 фев — ПРАЙМ. На Крымском мосту ограничено движение в направлении из Керчи в Краснодар, передает региональное управление МЧС. Все автомобильные полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока

Как уточняется, проезда не будет с 11 до 12 часов 24 февраля. Ограничение связано с ремонтными работами и действует как для автомобилей, так и для поездов.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, инцидент привел к обрушению двух пролетов.

Ремонтные работы начались незамедлительно, а в четверг 23 февраля проезд по мосту был полностью открыт для автомобилей на всех полосах, на 39 дней раньше срока.