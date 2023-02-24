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2023-02-24T11:44:28+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230224/839898501.html
На Крымском мосту временно ограничили движение для автомобилей и поездов
Транспорт
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На Крымском мосту ограничено движение в направлении из Керчи в Краснодар, передает региональное управление МЧС. Как уточняется, проезда не будет с 11 до 12 часов 24 февраля... ПРАЙМ, 24.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 24 фев — ПРАЙМ. На Крымском мосту ограничено движение в направлении из Керчи в Краснодар, передает региональное управление МЧС.
Как уточняется, проезда не будет с 11 до 12 часов 24 февраля. Ограничение связано с ремонтными работами и действует как для автомобилей, так и для поездов.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, инцидент привел к обрушению двух пролетов.
Ремонтные работы начались незамедлительно, а в четверг 23 февраля проезд по мосту был полностью открыт для автомобилей на всех полосах, на 39 дней раньше срока.