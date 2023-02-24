МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство направит 2 миллиарда рублей на восстановление автодорог после паводков в восьми регионах РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "Навезли на нашу голову": чем опасны пригнанные из-за рубежа авто

"Правительство продолжает помогать регионам, пострадавшим от паводков, с восстановлением автомобильных дорог. В 2023 году на эти цели будет направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Средства получат восемь регионов. Это Крым, Тыва, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Омская и Еврейская автономная области, уточнили в пресс-службе.

С помощью федерального финансирования будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги.

В 2022 году на восстановление автодорог после паводков также было направлено 2 миллиарда рублей.