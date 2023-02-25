МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Юридическая фирма Johnson and Johnson и адвокатская контора Hagens Berman подали коллективный иск о возмещении ущерба против копании Norfolk Southern в связи с крушением поезда с опасными химикатами в штате Огайо, следует из обнародованного в пятницу судебного документа. "Трансконтейнер" удвоил частоту курсирования поезда из Италии

Иск был подан в Окружной суд США Северного округа штата Огайо и нацелен на то, чтобы привлечь оператора железной дороги к "ответственности перед жителями путем возмещения финансового ущерба, создания медицинского учреждения и контролирующего фонда". Согласно документу, истцы требуют, чтобы компания возместила ущерб всем пострадавшим предприятиям и частным лицам в радиусе 30 миль от места крушения поезда.

"Согласно сообщениям, по меньшей мере одиннадцать сошедших с рельсов вагонов поезда содержали высокотоксичные химические вещества, и в течение нескольких дней после аварии жители жаловались на головокружение, кашель, боль в груди, одышку и раздражение глаз. Все эти симптомы указывают на воздействие химических веществ, которые в результате схода поезда с рельсов попали в окружающую среду данного района. Жителям пришлось покинуть свои дома и предприятия", — говорится в документе.

В иске содержится требование к компании о выплате компенсации жителям пострадавшего района за сопутствовавшее инциденту снижение стоимости их недвижимости, материальный ущерб, потерю заработной платы, а также медицинские расходы, которые они понесли, либо могут понести в будущем в результате воздействия химических веществ.

Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.

После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии.