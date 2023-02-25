МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Утечка метана произошла из емкости на судне в порту на юге Сахалина, специалисты перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна. Shell перестала получать российский газ с "Сахалина — 2"

"Прошедшей ночью на контейнеровозе "Феско Татарстан", стоящем у четвертого причала в Северном порту Корсаковского порта, обнаружена утечка метана из подрывного клапана емкости с газом. От места происшествия до административного здания порта — 300 метров, до жилых домов — 900 метров", — говорится в телеграм-канале правительства Сахалинской области.

По информации пресс-службы, специалисты принимают меры по ликвидации утечки, на месте происшествия выставлено оцепление. Технические работы на прилегающем участке порта участке порта прекращены.

По уточненной информации пресс-службы регионального главка МЧС России, утечка метана произошла из специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн.

"Емкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами. Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива", — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, с судна эвакуирован экипаж в количестве 17 человек.

"Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера", — приводит правительство слова руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анны Михеевой.

После спуска контейнера с судна будет принято решение о ремонтных работах либо перекачке газа в другую емкость.