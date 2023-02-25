БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. ЕС в рамках нового десятого пакета антироссийских санкций обязал авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией, в том числе через третьи страны. Совет ЕС опубликовал заявление по новым антироссийским санкциям

"О частных авиарейсах между ЕС и Россией, как прямых, так и через третьи страны, необходимо заранее информировать", — указывается в заявлении Еврокомиссии.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.