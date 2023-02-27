МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Власти Владивостока и китайского Яньбянь-Корейского автономного округа договорились об увеличении объема грузоперевозок по железной дороге и через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь-Краскино, сообщил мэр Константин Шестаков. Белоусов заявил о провале планов противников России обрушить перевозки

В своем Telegram-канале он отметил, что в минувшие праздничные дни состоялся первый после долгого перерыва и открытия границ визит делегации администрации Владивостока в КНР. Представители властей и институтов развития посетили ряд городов и встретились с губернатором Яньбянь-Корейского автономного округа Хун Цином. На встрече предложено увеличить объем грузоперевозок по железной дороге.

"Договорились, что предпримем ряд практических мер, чтобы значительно увеличить количество поездов на этом направлении", — отметил мэр на видео, размещенном в Telegram-канале.

"Третье направление — автомобильное. Автомобильный пункт пропуска Хуньчунь-Краскино: на сегодняшний день мы видим интенсивное движение по этому пункту пропуска. Но основная задача, которая стоит перед обеими сторонами, — значительно увеличить динамику. Это возможно только благодаря переходу на режим работы (пункта пропуска — ред.) 24 часа семь дней в неделю", — отметил Шестаков.

Также он добавил, что весной ожидается визит китайской делегации во Владивосток.